Vladimir Quesada aclara cuándo volverá a jugar Mariano Torres

Mariano Torres, como ha sido costumbre en las últimas fechas, ha visto los partidos a ras de cancha. (MAYELA LOPEZ)

La victoria contundente del Deportivo Saprissa sobre Guanacasteca no opacó una de las dudas que tiene actualmente el saprissismo, ¿cuándo regresará a las canchas Mariano Torres?

Esto lo aclaró Vladimir Quesada en la conferencia de prensa después del triunfo morado. El timonel respondió que le darán tiempo al argentino y evitarán caer en errores para no afectar al muchacho, como sucedió en el caso de David Guzmán.

“Si tomamos en algún momento una mala decisión (con David Guzmán), tal vez porque creemos mucho en ese jugador, tenemos grandes esperanzas en él, tiene un perfil enorme para jugar al fútbol y en esta institución.

LEA MÁS: Saprissa se sacó el mal sabor de boca del Estelí recuperando el primer lugar del fútbol nacional

“A partir de ahí, no vamos repetir esa historia, en este caso, específicamente, mi persona, ya lo he dicho anteriormente, va a ser algo colegiado, cuando el cuerpo médico y el departamento de fisioterapia, los preparadores físicos y, sobre todo, cuando Mariano diga que está listo para por lo menos estar en la suplencia y le podamos dar minutos, lo tomaremos en cuenta. Mientras tanto no vamos a apresurar a ningún jugador, no vamos a cometer ese error”, comentó.

Agregó que cuando vuelva, no será de una como titular, lo llevarán paso a paso.

“También todos debemos entender que cuando veamos a Mariano en las canchas, probablemente, no va a ser de inicio en un partido; va a tener que ir poco a poco, vamos a tratarlo como hemos hecho con el resto de los compañeros”, finalizó.

Así que morados, a seguir esperando un poco más el regreso de Torres.