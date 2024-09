Vladimir Quesada asegura que un jugador se verá muy beneficiado con la implementación del VAR

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, expresó este miércoles, luego del partido ante San Carlos, en el que ganaron 3 a 2, que a Kendall Waston le comenten mínimo dos penales por partido.

Ariel Rodríguez anotó un doblete en el triunfo morado. (Albert Marín)

Este miércoles, a Saprissa le marcaron un penal a favor, luego de la revisión del VAR, por un agarronazo en el área y a Vladimir le preguntaron por esa acción en específico.

Vladimir Quesada dice que a Kendall Waston siempre le comente dos penales como mínimo. (Jose Diaz)

“El VAR es bueno para todos, mire a Kendall no le hacen un penal por partido, mínimo le hacen dos y no se los pitan porque es grandote, creen que no lo pueden botar y si eso se revisa y se hace conciencia de las situaciones bienvenido sea (el VAR)”, expresó.

LEA MÁS: Saprissa 3 - San Carlos 2. Monstruo llegó a la cima del torneo al derrotar a un rival que vendió cara la derrota

Quesada comentó que en algún momento todos los equipos serán beneficiados y perjudicados por el VAR pues lo operan seres humanos.

“Las personas se equivocan, y ya lo hemos visto que se han equivocado acá, pero es bueno si ayuda en la claridad de las jugadas de pelota quieta”, manifestó.