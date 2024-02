Vladimir Quesada confesó que fue víctima de un mal que tiene de cabeza al país

Vladimir Quesada agregó que hay varios jugadores que si todo sale bien jugarán con Saprissa en el clásico. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, en la conferencia de prensa previa al clásico nacional ante Liga Deportiva Alajuelense se salió del guion para solidarizarse con los miles de conductores que sufren con las presas de los últimos días en muchas partes del país, él es uno de esos.

Hasta le mandó un mensaje a los choferes para que tomen con calma esos momentos que a más de uno le sacará un coleron.

“Me estoy saliendo de lo que me preguntaron, pero darle la gracias hoy y en días pasados a todos los conductores que me dieron campo hoy y a los que le pude dar espacio, es un verdadero caos lo que hay en nuestras calles y mi mensaje es que tengamos paciencia, no nos enojemos, que entendamos lo que sucede, tengamos cuidado y apliquemos la cortesía.

“Es increíble, hoy duré más de una hora en llegar del centro de Heredia al estadio Ricardo Saprissa, a tener paciencia”, detalló.

A esperar

Quesada explicó la situación cómo está la situación de Kendall Waston, Eduardo Anderson y David Guzmán para ver si estarán para el clásico.

“Si se presenta la oportunidad, estamos pensando en los dos (Kendall Waston y Eduardo Anderson) para el partido de mañana y del próximo martes ante el Philadelphia Union, ya sea desde el inicio o del banco de suplentes.

“David Guzmán hizo sus primeros 15 minutos el sábado anterior en Liberia, lo hizo de muy buena manera, pero será paulatino, no queremos que recaiga en su lesión y provocar otra dolencia, no irá de inicio, pero lo hará poco a poco”, explicó.

En el caso de Waston es por una dolencia que tiene desde hace semanas, Anderson en caso que le den su permiso de trabajo y Guzmán por su regreso a las canchas tras su lesión que sufrió a finales del 2023.