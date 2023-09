Vladimir Quesada da su explicación de por qué no pitaron penal en la mano de Douglas Sequeira

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, se defendió de no criticar los arbitrajes cuando sale beneficiado, como pudo pasar este martes con una mano de Douglas Sequeira en el área de su equipo, al minuto 60, que finalmente el árbitro Jesús Montero no señaló.

Vladimir Quesada dice que si le preguntan, él responde sobre cualquier jugada arbitral. (Prensa San Carlos)

Los morados igualaron a dos goles en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, en un partido con un emocionante final y donde la jugada de Douglas fue de las más polémicas. El jugador intentó despejar el balón, pero pifió la bola y le dio en la mano, dentro del área, para muchos era penal. Para el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, no era penal, acá la explicación.

Vladimir explicó por qué no dice nada cuando se ha visto beneficiado, como sí lo hizo en el clásico tras un penal no pitado a su equipo.

“Porque ustedes no me lo preguntaron, si me lo preguntan probablemente conteste. En esa situación, mire, usted anota muy bien, probablemente hoy hubo una mano de Douglas en el área, pero antes le hicieron falta a Douglas, antes hubo una jugada contra él y eso usted no lo anota, no aclara lo que sucedió anteriormente. Tenemos que ver el video y creo con todo respeto que el que tiene la razón soy yo. Antes le hacen falta y por eso toca la bola con la mano. Creo que el árbitro entendió así”, comentó.