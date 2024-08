Vladimir Quesada da una noticia que muchos considerarán buena y otros malísima para Saprissa

Vladimir Quesada espera este jueves saldar parte de la deuda que tiene Saprissa en torneos internacionales. (Marvin Caravaca)

Vladimir Quesada habló en la conferencia de prensa del Deportivo Saprissa previo al juego contra el Municipal de Guatemala y soltó noticias que a algunos de los aficionados de la S pondrán de buenas y a otros más bien los agüevará.

El técnico morado confesó que espera seguir los mismos pasos de un histórico entrenador del fútbol europeo, que marcó un antes y después en el club donde trabajo. Hablamos de Sir Alex Ferguson, que dirigió al Manchester United por 27 años entre 1986 y 2013, durante esos años ganó una gran cantidad de títulos a nivel local e internacional.

La respuesta surgió cuando le preguntaron si seguía disfrutando de su etapa con los morados pese a los últimos malos resultados.

Estoy muy feliz de estar acá, le doy gracias a Dios porque es él que me tiene aquí. En un futuro, espero que sea por mucho tiempo, quisiera ser como Sir Alex Ferguson con el Manchester United en el Saprissa, que cuando me retire seguiré dando gracias a él por todo lo que me ha dado.

“Me considero bendecido desde niño y en este momento lo estoy disfrutando. No pedí venir al equipo, soy parte de esta institución, me pidieron acá y lo acepté con gusto, sigo teniendo esa misma alegría.

“A veces la gente no comprende, a veces quiere que sea explosivo, pero nunca he sido así, pero no quiere decir que por dentro esté sumamente agradecido con el Eterno por esta oportunidad”, comentó.

LEA MÁS: Estos son los partidos que Mariano Torres se perderá con Saprissa por sanción

Mariano en análisis

Vladi también habló sobre Mariano Torres tras el castigo de cinco partidos que le impuso el Tribunal Disciplinario por la explusión contra Cartaginés y describió las alternativas que tendrá para que el argentino trabaje por casi un mes fuera de los juegos.

“El caso de Mariano es importantísimo, pero también es igual que los demás casos de otros integrantes del plantel. Hasta hace poco me informaron la cantidad de partidos que se perderán. Eso reafirma lo que digo, trato de abstraerme de muchas cosas porque de por sí en Saprissa siempre hay presión.

“Eso lo tenemos que analizar, porque podemos tomar este lapso de tiempo donde Mariano Torres no va a jugar en torneo nacional para terminar de permitirle que él se rehabilite como debió suceder, él está jugando con dolor en su pierna por el amor que le tiene a esta camiseta, es algo que tendremos que decidir en conjunto con el cuerpo técnico, médico y Mariano.

“Si tomamos la determinación de que juegue unos minutos, o, por el contrario, aprovechar esto que ha sucedido para que haga la mejor rehabilitación para que en las fases finales lo podamos tener en su mejor versión”, comentó.

Torres está habilitado para jugar en la Copa Centroamericana y Torneo de Copa, pero el cuerpo técnico tendrá la última palabra si le dará minutos.

Recuerde que este partido se jugará este jueves en el estadio Ricardo Saprissa a las 6 p. m., en transmisión en exclusiva por la plataforma Disney+.