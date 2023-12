Vladimir Quesada destacó cuál es el detalle que lo tiene más contento en el Saprissa

Vladimir Quesada está a dos partidos del tricampeonato con el Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, estaba feliz de la vida con lo que está viendo de su equipo y destacó los elementos que lo tienen más contento hoy por hoy.

Desde lo que es la afición, la personalidad de su equipo y el tener claro que para ser campeón hay que ganarle a cualquiera fueron parte de su discurso.

“La conexión que hay entre gradería y cancha es algo que nos fortalece mucho; especialmente, los muchachos de la gradería sur que nunca paran de alentar, es algo que les agradecemos mucho.

“La personalidad es lo más me gusta del equipo, la personalidad del grupo es la suma de las personalidades de cada uno de los muchachos y eso se está mostrando. Es un nivel de personalidad alto, una inteligencia táctica que para nosotros es importante. Saben cuándo tienen que acelerar y cuándo bajar, cuándo ofender al rival, eso ha sido lo que más nos tiene contentos. Además, la sapiencia, y la sabiduría en el terreno de juego”, dijo.

Sobre el que sería su rival en la final, fue claro que cualquiera que enfrente los complicará y afirma que el hecho de que les cuelguen el cartel de favoritos, no es algo que les deba incomodar

“Independientemente del ganador de la otra serie, será durísima, con grandes plantillas de jugadores, dos equipos de mucha calidad. Estamos sembrados en esta final, pero más allá del rival, será una final muy disputada.

“La presión está en la mesa del favoritismo, van de la mano, somos Saprissa y entendemos que eso se da y, nuevamente, lo digo si no podemos aguantar presión, no podemos estar en Saprissa. Nosotros no decimos que somos favoritos, nunca he escuchado a un jugador de Saprissa decirlo, pero se acepta cuando ustedes (prensa) o la afición lo dicen y lo que eso genera”, agregó.