Vladimir Quesada detalla las claves para que Saprissa lograra nuevos récords en el torneo

Vladimir Quesada confía que Saprissa saque su tarea en las semifinales. (Jose Cordero)

En la conferencia de prensa tras la remontada del Saprissa ante Santos en Guápiles, Vladimir Quesada se mostró feliz de la vida por alcanzar los nuevos récords en el fútbol nacional, pero advierte que esto no ha terminado porque empieza la parte más ruda de la temporada.

Para el estratega morado, sin duda, este certamen ha sido uno de los más rudos que ha tenido en su carrera; en cuestión de semanas pasó de ser cuestionado por sus acciones y hasta un sector de la afición pidió que lo sacaran, a llevar a la S a imponer nuevas marcas en puntos, más goles y triunfos en la primera fase.

Como era de esperarse, se tomó unos minutos para comentar el tema y darles el crédito a sus muchachos.

“Hemos pasado muchos obstáculos, ha sido durísimo para todos los muchachos, pero siempre les digo que es un gran grupo, son increíbles, tienen una ética profesional, una disposición a los entrenamientos y los partidos. Además, les gusta buscar el marco contrario y jugar bien al fútbol, no siempre podemos hacerlo porque puede ser que nosotros no funcionemos y también por virtud del rival complicarnos las cosas, como sucedió hoy en la primera parte.

“Los muchachos hicieron una gran etapa de clasificación, imponer un nuevo récord de puntos, de goles, todo eso dice bien lo que está haciendo este grupo y el resto del cuerpo técnico, el departamento médico, porque todos trabajamos para los muchachos, quienes se parten el lomo en el terreno de juego.

“Estamos contentos por lo logrado hasta hoy, pero esto no termina acá, tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, sabemos que clasificar de primeros nos da una ventaja, pero no es definitoria y vamos a enfrentar las semifinales con gran responsabilidad, respetando al Club Sport Cartaginés, que ha hecho un gran trabajo y por algo se metieron entre los cuatro”, manifestó a los medios de comunicación.

Además, detalló la formula que ha aplicado para evitar que los comentarios de la prensa y los aficionados le afectaran.

“En cuanto a los cuestionamientos, no me voy a expresar; con todo respeto, no me ando informando ni tengo redes sociales, aprendí desde que jugaba con Gerardo “Puro” Ureña, quien me decía ‘no necesita escuchar, ver ni leer para saber si usted juega bien o mal’. Le hice caso y vivo tranquilo.

“¿Presión? Yo no necesito leer ni informarme de estas cosas para saber que en Saprissa vivimos con presión siempre, porque a mí me formaron en este equipo para esto. Lo que hemos vivido en este semestre hace aún más grande lo que han hecho los jugadores en el terreno de juego”, detalló.