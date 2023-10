Vladimir Quesada dice que ningún equipo del campeonato arrastra la carga física de Saprissa

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, expresó este domingo en la conferencia de prensa luego del partido ante San Carlos, que su equipo es el que más carga física arrastra en el campeonato nacional y que ningún otro equipo ha jugado tanto.

Saprissa juega en estos momentos tres torneos, el campeonato nacional, el torneo de Copa (donde es finalista) y la Copa Centroamericana y en efecto, han jugado muchos partidos.

Saprissa tuvo que sudar mucho para doblegar a San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

También disputaron dos copas antes del inicio del torneo, en plena pretemporada, la Supercopa contra Heredia y la Recopa contra Cartaginés. Ambas las ganaron.

Esos dos partidos podrían significar la única diferencia a la que Vladimir hace referencia, pues Alajuelense también está con vida en el campeonato nacional, en la Copa (es finalista) y en la Copa Centroamericana.

“Estamos en tres torneos y la saturación física es demasiada y no podemos siempre mandar al mismo once al terreno de juego, no hay cuerpo que aguante y quedó demostrado con las lesiones musculares del equipo. Estamos compitiendo desde la pretemporada, quisiéramos mantener y darle rueda al mismo once, pero son demasiados partidos y los jugadores necesitan descansar”, dijo.

A Vladimir Quesada no le gustó mucho el juego de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

También dijo que no le gustó la forma en que ganaron hoy, pues San Carlos para muchos, fue mejor en el complemento sobre todo.

“No me gustó, pero entendimos que así sería, sabíamos que el partido iba a ser extremadamente difícil por el buen juego de San Carlos y como dije, este equipo tiene una carga física y emocional, que con todo el respeto, no la tiene ningún otro equipo que juegue en el mismo campeonato”.

Aquí nos toca contradecir a Vladimir, pues solo tendría un partido más si lo comparamos con Herediano, que sería la Recopa que jugó ante Cartaginés.