Vladimir Quesada dijo quiénes son los únicos que le interesa que piensen bien de su trabajo

Vladimir Quesada tiene a Saprissa líder, pero ni así logra convencer a la afición. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada previo al partido contra el Motagua de Honduras por el pase a la Champions Cup de la Concacaf, respondió lo que piensa sobre el sector de la afición que aún no le reconoce su labor en el Saprissa y dejó claro su parecer.

La respuesta surgió a raíz de que Quesada está por cumplir 100 partidos a cargo del equipo.

“Yo no quiero que me reconozcan nada y no estoy aquí por títulos, a mí lo que me importa es el que me mandó a este mundo (Dios) vea como es mi comportamiento acá. Con todo respeto, no necesito que la prensa ni el grueso de la afición me reconozca nada a mí, que lo hagan a los jugadores, ellos son los que juegan, han hecho las cosas bien en el terreno de juego para ganar partidos y títulos.

“Mientras mi esposa, hijos, nietos y otros familiares cercanos sepan quién soy yo y tengan una buena opinión de mí, con eso estoy tranquilo”, detalló.

LEA MÁS: Aficionados del Saprissa se unen para hacer histórico recibimiento en el clásico

Juego rudo

Sobre el partido, comentó que por el marcador en el juego de ida espera a un Motagua diferente porque ambos no tienen vuelta atrás para pelear el último boleto al torneo que les permitirá jugar contra los equipos pesados de la Concacaf.

“No espero a un Motagua especulativo porque en el juego de ida anotamos dos goles de visita, eso hará que el partido sea diferente, por eso esperamos a un cuadro hondureño buscando nuestro marco desde el inicio”, comentó.

En cuanto a Michaell Chirinos, no dio pistas si será titular.

“Estamos muy contentos con el trabajo de Michaell Chirinos, sobre todo en la evolución que ha mostrado en los últimos partidos, es uno de los 22 jugadores que está convocado para estar a disposición del cuerpo técnico y puede ser titular en el partido”.

El juego entre los morados y el Ciclón se realizará este miércoles a las 6 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, transmisión en exclusiva por la aplicación Star+.