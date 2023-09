Vladimir Quesada encantó a nicaragüenses por algo que rara vez le reconocen en Costa Rica

Saprissa entrenó en la cancha del estadio Independencia en Estelí.

En una conferencia de prensa que se caracterizó por un exceso de miel de parte de la prensa nicaragüense hacia Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, el costarricense fue muy correcto a la hora de evaluar el nivel y lo hecho por su rival de este miércoles, el Real Estelí.

Vla le envió muchos halagos al cuadro rojiblanco y al fútbol pinolero en general, lo que le valió en un momento de la conferencia que hasta fuera felicitado por “su humildad”.

“Lo felicito por la humildad que tiene al estar frente de una gran institución deportiva como es los morados del Saprissa y no hay soberbia ni menosprecio de parte de ustedes”, le dijo un periodista nicaragüense.

“Nosotros estamos contentísimos de estar acá, sabemos que hay muchos seguidores de Saprissa acá en su país y precisamente en la ciudad de Estelí, hoy justamente a eso de mediodía, los muchachos se tomaron fotos con algunas personas que llegaron a verlos y son seguidores del Deportivo Saprissa, nos lo hacen sentir y le digo nos deja muy contentos de estar acá en este país hermano de Nicaragua”, comentó Quesada.

A un técnico en el fútbol nacional rara vez lo felicitan por ser humilde, por eso llamó la atención que esa fuera una de las características que le destacaran al morado al tiempo que le preguntaron como estaba con la planilla de cara a la mejenga de este miércoles a las 6 p.m.

“La mayoría de los muchachos serán de la partida, pero obviamente habrá algunos cambios de muchachos que el domingo pasado en el partido contra Sporting no saltaron de inicio al terreno de juego, porque esto es un tema que hemos hablado ya tiempo atrás. No podemos saturar a nuestros jugadores si estamos jugando tres torneos, no hay cuerpo que aguante tanta carga”, explicó.

Vladimir Quesada reconoció ampliamente el nivel y posibilidades del Real Estelí de Nicaragua.

Dentro del discurso modesto que manejó Quesada, estuvo el no fiarse de las estadísticas que hablan que los duelos entre Saprissa y Estelí, las cuales son muy favorables a los morados, con ocho victorias y solo dos empates.

“Nosotros vamos a tratar de que repita a nuestro favor (la historia), ellos van a tratar de darle vuelta a la tortilla y lo que tenemos que hacer es, independientemente, de marcar es dejar nuestro marco en cero como lo hicimos en la primera fase del torneo y seguir anotando en el marco contrario”

“Para Saprissa, por ser uno de los mejores equipos de Costa Rica y uno de los mejores de Centroamérica siempre hay presión, independientemente si hayamos perdido contra un equipo de Nicaragua o del resto de Centroamérica o en este caso por no haber perdido contra un equipo de Nicaragua, siempre existe. El que no pueda soportar la presión de Saprissa no puede estar en Saprissa”, explicó el técnico.