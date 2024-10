Vladimir Quesada enfrentó una de las conferencias más tensas que le ha tocado vivir

Vladimir Quesada enfrentó este domingo una de las conferencias de prensa más complicadas, luego de caer en casa ante Puntarenas FC, que no había ganado en el torneo.

Vladimir Quesada la pasaron mal este domingo ante Puntarenas FC. (Albert Marin)

Puntarenas ganó el juego 3 a 2. Esa derrota se suma a la del martes pasado por la Copa Centroamericana ante el Antigua, 3 a 0, también en la Cueva del Monstruo.

El ambiente en el Saprissa está tenso, un gran sector de la afición ha pedido la cabeza del entrenador y los malos resultados y el mal juego hicieron que Quesada se presentara a una conferencia llena de tensión.

Al final del partido, se escuchó al “fuera Vladimir”, lo que le puso aún más tensión a toda la situación que se vive en el Saprissa.

Quesada se mostró sereno ante las preguntas de los periodistas, reafirmó que su puesto depende de la dirigencia y manifestó sus sentimientos ante el duro momento que pasa Saprissa.

Saprissa perdió en casa con Puntarenas 3 a 2. (Albert Marin)

“Me siento fuerte, mi familia me apoya, los muchachos. Yo hago deporte por un tema de salud y luego el que me sostiene es Dios y me mantiene fuerte, pero cuando suceden cosas así, obviamente que todos tenemos que hacer un alto y se toman decisiones de forma consensuada.

“Me molesta perder, usted me ve tranquilo, pero estoy muy molesto y triste y por eso entiendo a los aficionados, muchos vienen a desahogarse de sus problemas emocionales y familiares. Entiendo a la afición porque estamos acostumbrados a ganar, no nos gusta perder, ni siquiera empatar, en algunos momentos lo vemos como una derrota”, manifestó.