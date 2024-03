Vladimir Quesada espera que la victoria ante Santos sea un trampolín para Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que hay errores individuales que los han afectado. (Unafut )

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró tranquilo tras regresar a la victoria gracias a su triunfo ante el Santos.

Los morados se dejaron los tres puntos al vencer 3 a 1 al cuadro guapileño, hecho que le dio un respiro al timonel y a sus jugadores.

“Es un partido sumamente importante. Con dos buenas de presentaciones, no nos dio para pasar la eliminatoria contra el Philadelphia (Concacaf), es cuestión de hacer, no de merecer y veníamos de una serie de empates en el campeonato nacional. Para nosotros era importantísimo sumar y sumar, como lo hicimos en esta ocasión, de a tres”, mencionó Quesada en conferencia de prensa.

El entrenador agregó que a pesar de que han hecho buenos partidos, los resultados no eran los esperados por culpa de problemas y acciones individuales.

“Esperamos que este partido sea un trampolín para alcanzar los lugares en los que nosotros estamos acostumbrados y no trastabillar. Yo creo que las desconcentraciones son una cuestión individual, no algo táctico, lamentablemente nos están sucediendo todavía estas situaciones que no queremos que nos vuelvan a pasar, como se dio en la jugada del gol de Santos, no voy a detallar quién, porque no es mi estilo, pero son cuestiones individuales”.

Quesada concluyó asegurando que está contento de que Ariel Rodríguez y Warren Madrigal se estén reconciliando con el gol, pero lamentó la lesión de Luis Díaz, en su hombro derecho, que al parecer es seria.