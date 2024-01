Vladimir Quesada explica por qué el ADN del Saprissa sí existe

Vladimir Quesada puso de ejemplo a Kliver Gómez de cómo en poco tiempo logró entender el ADN morado. (JOHN DURAN)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, puede rajar que tiene muy claro el significado del ADN de Saprissa, gracias a su gran trayectoria en el conjunto morado.

Tras la victoria 3-0 ante Puntarenas FC este sábado en el estadio Nacional, Vladi lo explicó para dejárselo claro a todos aquellos que creen que no existe, como Joel Campbell.

“Ellos lo entienden y cómo lo he comentado en anteriores ocasiones, es difícil, es un problema lindo porque hay mucha calidad humana y futbolística de dónde escoger, pero lo más complicado es cuando tenemos que dejar muchachos fuera de la lista de gran nivel, pero hay que hacerlo, lo hemos hablado, tienen que entender que es nuestra responsabilidad y lo han entendido, eso es parte del ADN que se habla y se los hacemos ver”, explicó.

LEA MÁS: ¿Cuántas personas hay en el estadio Nacional viendo a Saprissa? Estos son los datos oficiales

Hasta puso de ejemplo a un jugador que a punta de esfuerzo y en poco tiempo lo logró transmitir a los aficionados.

“Siempre les decimos a los muchachos que estén preparados en todo momento, no saben en qué momento el equipo lo necesitará y el mejor ejemplo es Kliver Gómez, tal vez para muchos no estaba en la mente que fuera estelar en los últimos partidos de torneo pasado y fue un punto altísimo en los encuentros que jugó, eso es parte de ese ADN.

“Es difícil, el que no ha estado en Saprissa no ha vivido lo que se vive dentro del camerino y en el terreno de juego, por eso será complicado que no lo pueda entender, pero de que existe, existe”, finalizó.