Vladimir Quesada explicó la jugada que dejó a Mariano Torres sin el clásico ante Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se refirió este sábado a la tarjeta roja que le sacaron a Mariano Torres, al final del partido ante Cartaginés, luego del importante triunfo conseguido por el cuadro morado a 1 a 0, en el estadio Ricardo Saprissa.

24/08/2024 Tibás, 8:00 pm Estadio Ricardo Saprissa Aymá partido de primera división jornada 7 de torneo de apertura entre Deportivo Saprissa vs Cartaginés.

Los morados ganaron con un solitario gol de Javon East, de penal, suficiente para que Saprissa alcanzará al Cartaginés con 13 unidades y se meta en zona de clasificación. Pero al cierre, perdió a Torres porque le tiró la bola al técnico de Cartaginés, Greivin Mora.

El técnico explicó lo que él pudo apreciar desde su lugar.

“Todo en el fútbol es muy rápido, yo vi la jugada que estaba teniendo Mariano, él siguió la pelota y un personero del cuerpo técnico del Cartaginés, no sé si el entrenador, estaba fuera de la zona técnica, o dos de ellos y sucedió lo que sucedió. Mariano trató de seguir la jugada y allí vino el desorden”, dijo.

“Después se me acercó uno de los dirigentes y me dijo algo, yo le dije: ‘para eso está el árbitro, no me venga a reclamar a mí’. El árbitro tomó su decisión. No me voy a referir más a eso, porque es una tontera”, añadió.

También dijo que ve a Mariano mucho tiempo más en el Saprissa, pese a que termina contrato con el final de la temporada. “Mariano tiene cabida por el tiempo que él quiera, es muy responsable”.