Vladimir Quesada habló del Real Estelí, al que enfrentará el martes y dijo esto

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, habló este viernes del Real Estelí, próximo rival del cuadro morado en la Copa Centroamericana.

Saprissa goleó a Santa Ana FC 3 a 0 y va por el Real Estelí el martes. (Mayela López)

El Estelí dejó fuera a Saprissa, en cuartos de final del torneo pasado, y mandó a los morados al repechaje. El equipo nicaragüense llegó a la final y la perdió con Alajuelense.

A Vladimir le preguntaron acerca de que la gente habla de eso, de la eliminación del torneo pasado, y cómo se tomaba esa situación.

“Pienso que el pasado es pasado y allí queda y no lo vamos a resolver. Ojo, no lo estoy obviando, pero ya no podemos hacer nada, el torneo pasado, el Estelí en dos partidos nos dejó por fuera, no nos eliminó, porque tuvimos derecho al repechaje”, manifestó.

Quesada dijo que a veces recordarán ese partido con dolor y otras de una forma más positiva, pero que ya queda en la historia.

“El fútbol da revanchas, no es inmediato; a veces, se da al tiempo y no con el mismo equipo, pero nos tocó otra vez”, expresó.

Acotó que el fútbol de Nicaragua ha crecido mucho, que se enfrentarán a un buen equipo, pero que van a pelear por el primer lugar del grupo.