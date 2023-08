Vladimir Quesada habló sobre la polémica expulsión de Pablo Arboine

A Vladimir Quesada le preguntaron en repetidas ocasiones sobre el comportamiento de Pablo Arboine. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, apenas se había sentado para atender a la prensa en el estadio Carlos Ugalde y ya le estaban preguntando sobre la tarjeta roja que le mostraron a su defensor Pablo Arboine.

Tres preguntas diferentes se realizaron sobre lo ocurrido con el zaguero, pero en todas el entrenador se las capeó sin decir mucho y mucho menos señalar al jugador.

“En cuanto a lo de Arboine, no me voy a poder expresar, no he visto el video ni hablado con Pablo. No voy a hablar sobre lo que no he visto y sobre lo que no he indagado, así que lo voy a dejar ahí”, comentó poniendo una raya sobre el tema.

La prensa no se rindió con esa respuesta y le comentaron si entendía al jugador, ya que ha tenido problemas con las sanciones este torneo y sí estalló por alguna situación con el árbitro.

“Al final ellos son seres humanos y tenemos emociones, vivimos en un estado mental todo el día, en un momento estamos contentos, en otros tristes, extasiados, etcétera. Ellos están calientes y sí se reciben alguna expresión del que ellos menos lo creen (árbritro). Obviamente van a reaccionar, pero como le digo, lo voy a dejar hasta ahí”, destacó.

A Vladi, además, le consultaron si en el equipo existen sanciones internas cuando consideran que un jugador se equivoca o hace cosas que no debe como podría ser el caso de Arboine.

“Yo no voy a destapar lo que nosotros podamos hablar o tomar en consideración dentro de nuestra institución y de nuestro camerino. A mí, mis abuelos y mi mamá me enseñaron que los trapos sucios se lavan de la puerta para adentro, entonces analizaremos qué es lo que está sucediendo y listo”.