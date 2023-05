Vladimir Quesada: “He visto remontadas más abultadas”

El entrandor de Saprissa, Vladimir Quesada, dijo luego de la derrota de su equipo 3-0 ante Alajuelense, en el primer partido de la final de la segunda fase, que ha visto remontadas con marcadores más abultados y que su mentalidad es positiva.

“No hago un duelo, ni luto, ni un velorio, soy positivo, esa es la forma en que me criaron en mi familia y también en mi familia deportiva, que es Saprissa. He visto marcadores iguales o más abultados y he visto a equipos darles vuelta. Este escenario es el único que no se nos había presentado desde que estamos juntos”, expresó Quesada.

Vladimir Quesada dice que ha visto remontadas mayores a un 3 a 0. (Pantallazo)

“En el torneo nacional hubiéramos tenido que esperar al rival para enfrentarlo en la siguiente vuelta, ahora tenemos la oportunidad de enfrentarlo de una vez, en nuestro estadio y con nuestra afición, que siempre nos ha apoyado de manera increíble y no esperamos menos”.

Añadió que Saprissa irá a buscar el marcador desde el primer minuto, pero no de forma loca, sino con inteligencia. Descartó utilizar a Kendall Waston como centro delantero, al menos de inicio.

“Tenemos delanteros que hacen bien las cosas, aunque no nos salieran las cosas. Al final sucederá lo que tenga que suceder”, expresó.

Saprissa se vio mal ante la Liga. (Jose Cordero)

Dijo que los cambios que hizo fueron obligados por las circunstancias, como el de Mariano Torres, quien estaba con tarjeta amarilla y otros los hizo porque quienes salieron ya habían cumplido con su rol.

“Tomamos la decisión para protegernos, el juego se había vuelto ríspido y no nos queríamos quedar con uno menos, ya teníamos diez y no queriamos quedarnos con nueve. La diferencia hubiera sido mayor”.