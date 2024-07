Vladimir Quesada hizo una propuesta sobre la Supercopa y Paté Centeno le contestó muy a su estilo

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa y Wálter Centeno, técnico del Herediano, tuvieron este viernes sus diferencias en torno a la Supercopa, que se jugará este domingo en el estadio Nacional.

Wálter Centeno dijo que las reglas ya están establecidas y se debe planificar bien.

El juego será a las 11 de la mañana y será transmitido por FUTV y en caso de empate, la copa se definirá en los penales, sin necesidad de jugar tiempo extra.

Vladimir Quesada no está de acuerdo con la Supercopa.

Vladimir Quesada manifestó en la conferencia que no estaba de acuerdo en jugar esa copa, ni por el momento de la temporada ni por el formato y La Teja le preguntó cuál era la propuesta, al menos a nivel de camerino de Saprissa, para que queden satisfechos.

Saprissa es el actual campeón de la Supercopa. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir respondió: “Cuando el nivel esté un poco más competitivo, con más rodaje, donde podamos mostrar cosas diferentes y no en este periodo que que necesitamos meterle más cargas a los jugador y que puede provocar lesiones”.

Vladimir Quesada en desacuerdo con Supercopa

Recordó que en copas anteriores, tanto en Supercopa como en Recopa, han sufrido lesiones.

“Los jugadores no están aptos para jugar sesenta, setenta, noventa minutos, sino que se les debe ir regulando como lo hicimos esta semana donde jugamos contra dos rivales y ningún jugador completó más de 45 minutos en ambos partidos”, explicó.

En cuanto a lo que propone para la Supercopa manifestó: “Si el campeón es el mismo, no entiendo por qué tiene que sacarse un campeón de Supercopa pero lo que se puede hacer es que se haga cuando hemos entrado en periodo competitivo y podamos hacer una mejor presentación, cuando el torneo lleve unas cinco jornadas. Sentimos que en este momento se frena”.

O sea, la propuesta de Vladimir es no jugar ese partido cuando el campeón es el mismo, como en los últimos dos años y que se juegue, por ahí de la quinta jornada.

Cuando le tocó el turno de hablar a Centeno, le dijeron lo que Vladimir había expresado tuvo una respuesta muy inteligente.

Walter Centeno sobre el formato de la Supercopa

“Uno es mandado, ya las reglas están, no es la primera vez que se da, ya son cinco años. No se puede ir contra las reglas, no tengo nada que hablar de eso, hay que jugar. Siempre se presenta a estas alturas”.

La Supercopa es un torneo que enfrenta al campeón de Apertura contra el campeón de Clausura, pero Saprissa ganó los dos torneos, en los últimos dos años.

Eso ha obligado a la Unafut a replantear el reglamento con el fin de sostener el partido y ha determinado que el rival, al ser el mismo campeón, sea el que tenga más puntos en la tabla acumulada.

Ese equipo fue el Club Sport Herediano, casualmente, en los últimos dos torneos.

El partido del año pasado lo ganó Saprissa, 1 a 0, con gol de Ariel Rodríguez.