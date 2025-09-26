Vladimir Quesada ilusiona a afición de Saprissa con una noticia de cara a partido ante Cartaginés

Vladimír Quesada buscará que Saprissa asuma el liderato el domingo ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese a las críticas, el Saprissa está ahí, cerca de la punta, y desde la llegada de Vladimir Quesada, el equipo ha ido recuperando terreno, por lo que el domingo tienen la gran oportunidad de meterse de lleno en la lucha por ese primer lugar cuando se midan al Cartaginés en La Cueva.

Este viernes, Vladi habló ante los medios de comunicación y tocó un tema que ilusión muchísimo al saprissismo, como lo es el posible regreso a las canchas de Warren Madrigal.

“Creo que su periodo de terapia, fisio ha ido muy bien, Warren ya está haciendo trabajos colectivos sin ningún problema y eso nos tiene muy contentos, ahora si va a estar en convocatoria para el juego ante Cartaginés, será un acuerdo entre el departamento médico, físico y nosotros, entre todos tomaremos una decisión”.

Warren Madrigal podría volver a jugar tras su lesión en la pasada Copa Oro (Jose Cordero)

Vladimir fue enfatico en que se debe llevar a Warren con calma ya que hasta esta semana haciendo juego colectivo con balón.

“Hay que tener mucho cuidado, hasta esta semana pudo hacer colectivo, entonces tenemos que valorar si es bastante o poco para tomar una decisión para ser tomado en cuenta en la convocatoria”.

Sobre el rival de turno, mencionó que los de Carevic son un grandes competidores, que pese al mal marcador ante Olimpia, hicieron un gran partido.

“Cartaginés volvió a ratificar lo que viene haciendo en el torneo, son un gran competidor, un equipo que está haciendo las cosas bien en todo aspecto, pese al mal resultado ante Olimpia, así que nosotros no esperamos nada menos el domingo”.

El mismo entrenador tibaseño sabe de las posibilidades que tienen de asumir la punta, pero lo toma con mesura.

“Siempre han sido nuestras metas inmediatas estar en zona de clasificación y pelear por el primer lugar y el domingo se nos presenta una oportunidad. Vamos a hacer todo lo posible pero alcanzar esa meta”.

Saprissa y Cartaginés se enfrentarán en La Cueva este domingo a las 4 p.m.