Vladimir Quesada manda fuerte mensaje para los que siguen pidiendo que lo saquen del Saprissa

Vladimir Quesada tiene claro que el partido será crucial para defender el liderato en la tabla de posiciones. (MAYELA LOPEZ)

Han pasado varios días desde que el Saprissa quedó fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana y un sector de los aficionados sigue pidiendo que saquen a Vladimir Quesada, pues el técnico no se quedó callado y les mandó un contundente mensaje.

“Le agradezco a todos ellos que se preocupan por mi futuro, pero deben recordar que yo mismo lo he dicho desde el principio, desde el mismo día que me dijeron que me hiciera cargo de este equipo, que yo voy a estar aquí hasta que mis autoridades lo digan.

“Así que no se preocupen tanto, no me van a despedir, lo que me dirían es que me haga a un lado, que vuelva a sus labores en divisiones menores y seré respetuoso cuando se dé ese momento”, respondió.

Buscará superar duelo

Ahora que este fin de semana se topará al Team en su primera defensa del liderato, Quesada detalló cómo lo afrontarán, una forma de ir superando lo sucedido ante el Real Estelí.

“Entendemos y todos debemos comprender a nuestra afición, la prensa, etcétera; que hemos pasado un duelo, un dolor y gran tristeza, pero los partidos son tan seguidos que nosotros no podemos lamentarnos por mucho tiempo lo sucedido.

“Lo que pasó no se puede olvidar, pero tenemos que dejarlo de lado, el hecho de lamentarnos nos va a debilitar, el sobreponernos a estas situaciones, entendiendo que hemos trabajo bien para competir en los distintos torneos nos va a fortalecer”, comentó.

¿Jugará Mariano Torres?

Pese que tras el juego contra el Tren del Norte Mariano Torres dijo que no tiene problemas para jugar en canchas sintéticas, Vladimir Quesada dijo lo contrario y adelantó que la participación del argentino está en veremos.

“Si hay algún tipo de recomendación médica, igualmente dijimos anteriormente, vamos a evaluar la situación de Mariano Torres, no nos vamos a precipitar con el ingreso del jugador a la titular, desde que llegó al país ha formado parte, será poco a poco, el cuerpo médico y técnico tomaremos una decisión”, sentenció.

Recuerde que este juego se realizará este sábado a las 8 p. m. en el estadio Colleya Fonseca, en Guadalupe.