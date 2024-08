Vladimir Quesada pidió un “9″ pero, ¿es suficiente para solventar los problemas de Saprissa?

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, pidió un refuerzo específico para su equipo, un centro delantero que ayude a solventar algunas falencias que ha mostrado el equipo.

La llegada de ese “9″ aún no es segura, pero la petición de Vladimir ya se dio y lo reconoció este domingo, luego de la derrota por 2 a 0, ante Herediano.

Saprissa quiere reforzarse en la delantera. Luis Díaz fue expulsado. (Mayela López)

Además de un “9″, al Saprissa podría llegar un extremo, como Deyver Vega, de quien se dice ya está en negociaciones muy avanzadas y un defensor como Óscar Duarte, exmundialista.

Con esos refuerzos, Saprissa apunta a tener un equipo más competitivo pues las salidas han sido muchas y en puestos claves. Del equipo se fue el portero Kevin Chamorro, los defensas Gerald Taylor y Douglas Sequeira, el volante Luis Paradela y Warren Madrigal.

Además de esas salidas, el equipo se ha visto afectado por las lesiones y las constantes expulsiones.

En esa lista de bajas por lesión están: Ariel Rodríguez, Jorkaeff Azofeifa, Ryan Bolaños, Rachid Chirino, Gino Vivi, Ricardo Blanco, Joseph Mora, Orlando Sinclair y Fidel Escobar, estos últimos con sobrecargas.

Por si fuera poco, Mariano Torres, el generador de fútbol, ha tenido inconsistencias y casi no es utilizado cuando el partido es en cancha artificial y sumemos la tarjeta roja de Luis Díaz.

“Por lo menos ese es mi anhelo (un goleador), ya lo pedí y hablé con nuestro director deportivo, y esto lo arreglaremos entre nosotros. Mientras exista la posibilidad y las ventanas de pases estén abiertas, yo voy a insistir por más jugadores, por más opciones”, dijo Vladimir Quesada.

Rachid Chirino, uno de los que llegó anotó un gol en Puntarenas. (DS )

Una situación que parece apremiante, ¿será suficiente esas llegadas para solventar los problemas de Saprissa?

El periodista deportivo Alex Mazón, dio su punto de vista al respecto.

“Saprissa ha arrancado mal en los últimos torneos, vende jugadores o se le van pero lo solventan siendo campeones, eso tapa pero para mí, si lograr recuperar los lesionados, con todos disponibles, con un centro delantero va a competir. Y eso que con Ariel Rodríguez y con Orlando Sinclair salen porque resuelven pero sí necesitan competencia”, comentó.

LEA MÁS: Un detalle del Saprissa actual comparado al del torneo pasado hace a morados estar confiados

El columnista de Saprissa de La Teja, Pablo Aguilar, cree que sí se requiere refuerzos en otras áreas y hasta no ver que contratan a Duarte (no deja de ser un rumor) y a lo que pide Vladimir no estará contento.

“Nos estamos viendo horrible, hace falta reforzar la defensa y estrictamente que sea Óscar Duarte, supuestamente se dice que llega pero si no veo nada, no creo, al rato termina en otro lado”.

“Incluso, yo traería otro portero, que honestamente puede ser Danny Carvajal”, dijo.

Recordemos que ante esas salidas, a Saprissa solo llegaron Gino Vivi, Rachid Chirino (ambos lesionados) y Youstin Salas.

Con la ventana de transferencias aún abierta y las expectativas altas, el futuro de Saprissa dependerá no solo de los refuerzos, sino también de la recuperación de sus jugadores lesionados. Solo el tiempo dirá si las decisiones actuales serán suficientes para asegurar un nuevo título para los morados.