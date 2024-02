Vladimir Quesada pone las barbas en remojo tras eliminación del Saprissa en Concacaf

Vladimir Quesada fue sensato en la forma en cómo Saprissa quedó fuera de Concacaf. (JOHN DURAN)

Tras la eliminación de los morados en la Liga de Campeones de Concacaf, Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, puso las barbas en remojo, aunque reconoció el esfuerzo de sus muchachos.

“Nosotros queríamos y veníamos a ganar; lamentablemente, quedamos eliminados en tiempos extra, porque el partido lo ganamos, eso no se debe de olvidar, que los muchachos hicieron un gran esfuerzo en el terreno de juego en un gran partido.

“Lamentablemente, permitimos dos goles en los 100 minutos de juego que no estaba presupuestados de nuestra parte y es un sinsabor por el esfuerzo que se hizo en el terreno de juego, igual como sucedió con Herediano. Muchos no creían que nosotros podíamos ganar acá, pero internamente sí sabíamos lo que podíamos hacer”, respondió.

LEA MÁS: Aficionados de Saprissa calentaron la fría Filadelfia con una visita a Rocky y una carnita asada

En pocas palabras resumió la jugada que tuvo el cuadro norteamericano para sentenciar la serie.

“Ganamos el juegos, empatamos la serie, pero así es el fútbol, cuando menos lo esperábamos en un tiro de esquina que pasa rastrero en el área nos anotan. Son cosas que no podemos controlar, después lo intentamos y la tuvimos y no sucedió. No le puedo decir que estamos contentos o satisfechos, pero reconocemos el esfuerzo de los muchachos”, agregó.

Quesada destacó que esto les servirá de aprendizaje para aplicarlo en el campeonato nacional para extender su racha de títulos, pero reconoció que debieron hacer de dos a tres goles más y sentenciar la serie en el tiempo regular, y culminó con la típica frase “el hubiera no existe en el fútbol”.