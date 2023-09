Vladimir Quesada reconoce que Saprissa no tuvo cuidado con lesión de jugador

El entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, confestó este sábado, en la conferencia de prensa del partido Saprissa - Liberia, que ganaron los morados 2 a 0, que se equivocaron con un jugador al que alinearon cuando no estaba para eso.

Una pregunta sobre Christian Bolaños reveló que Saprissa no tuvo el debido cuidado con algún jugador. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir se refirió a ese tema cuando le preguntaron sobre la valoración que hace con Christian Bolaños quien tuvo pocos minutos de acción pese a que está recuperado.

Al respecto Quesada explicó: “Los jugadores que han sufrido una lesión no podemos tomarlos de una vez y meterlos, le podemos provocar nuevamente una lesión.s poco a poco que los vamos llevando. Cuando le toque a Michael Chirinos, quien también ha sufrido una lesión muscular, tendrá el mismo proceso”, expresó Quesada.

“Necesitamos cuidarlo, si ya cometimos el error de no tomar ese cuidado y luego de una lesión volverlo a meter de inicio a un juego y lo que asumimos es que hubo un recaída, sin decir nombres, no somos tonticos. El de arriba nos da entendimiento y esa no es la manera, es poco a poco, hasta que alcance su mejor forma deportiva”, dijo.

David Guzmán fue titular en el clásico nacional y debió salir al minuto diez por una lesión de cartílago en su rodilla izquierda. Unas declaraciones de Jefferson Brenes revelaron que el jugador había manifestado, al menos a él, que estuviera listo porque sentía molestias, aunque después, el doctor Esteban Campos, dijo que el volante no informó nada al cuerpo técnico. ¿Será el caso de Guzmán?