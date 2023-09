Vladimir Quesada reconoció error en perjuicio de uno de sus jugadores que lamenta bastante

Vladimir Quesada reconoció que manejó mal el caso de David Guzmán. (MAYELA LOPEZ)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, felicitó a su equipo por la paliza de 7-0 ante el Municipal Grecia sin embargo reconoció un error que cometió hace unos juegos relacionado a uno de sus jugadores.

“Estamos contentos y con los pies puestos en la tierra, como lo he dicho otras vez cuando hemos ganado o cuando incluso ganamos el campeonato, no hicimos un carnaval, así como cuando perdimos en algún momento no hicimos un velorio o un funeral”, destacó.

A Quesada le consultaron sobre Christian Bolaños, quien fue titular este viernes, de quien dijo que poco a poco lo irá llevando, primero por su edad y luego porque no se quiere precipitar más con jugadores al ponerlos en momentos inadecuados.

El técnico reconoció que poner a David Guzmán en el clásico fue un error de su parte, lección de la que afirma aprendió y quiere cuidarse.

“Con Bolaños tenemos una muy buena relación, nos conocemos de muchos años, él ha estado trabajando bien, entrenando de la mejor manera, recuerde aunque sea un privilegiado físicamente es un jugador de treinta y tantos años, que tenemos que llevar poco a poco y saber cómo hacerlo”

“Cometí el error que la pasión, las ganas por poner a un jugador posiblemente me ganó y yo debí haberlo aguantado y llevarlo en ese proceso que estamos llevando a Bolaños y al resto de los jugadores. Tomé una mala decisión, lo mandé al terreno de juego el muchacho recayó en su lesión. Vamos a tratar de seguir de esa manera”, explicó.

Otra novedad que dio fue sobre el estado de Mariano Torres, el cual es un tema similar.

“Mariano tiene el alta médica para hacer entrenamientos grupales, pero faltará una o dos semanas para que alcance su nivel de juego, cuando lo alcance tendrá que llevar un proceso de asimilación de cargas, porque no es lo mismo entrenar que jugar y nosotros vamos a tratar de evitar de ahora en adelante, ponerlos cuando no estén del todo y evitar así las lesiones musculares”, agregó.