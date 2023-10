Vladimir Quesada responde a quienes lo quieren fuera del Saprissa

Vladimir Quesada indicó que dependerá de lo que diga la directiva ya con cabeza fría. (Jose Cordero)

De frente y sin titubeos, Vladimir Quesada respondió en la conferencia de prensa a los aficionados que piden su puesto, tras la descalificación del Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana a manos del Real Estelí.

“Voy a estar aquí como saprissista que soy, hasta que las autoridades así lo decidan porque esta institución me ha dado demasiado. Igualmente, he tratado anteriormente y ahora de darle lo mejor a esta institución, devolverle todo lo que me ha dado.

“Entiendo la posición de la gente, si soy saprissista y no me gusta perder contra nadie, independientemente que sea de Nicaragua, si fue en nuestro torneo nacional, torneo de copa, no me gusta perder y entiendo a la afición, porque tenemos una historia de exigencia formada por grandes jugadores y eso se ha trasladado en generación a generación. Entendemos eso, nuevamente le digo, el responsable número uno soy yo.

“Los jugadores están ahí sufriendo, están con un luto enorme, muy tristes por el resultado que obtuvimos”, comentó.

Además, detalló que entiende a los seguidores morados por el resultado, pero rechazó categóricamente, a los que dicen que la serie fue una vergüenza nacional.

“Es normal, lo entiendo completamente, porque soy la cabeza de este grupo; entendiendo que la responsabilidad mayor, prácticamente toda, cae sobre mi persona. Así como lo dije la semana pasada, la responsabilidad es mía, porque yo soy la cabeza del grupo, soy el que entrena a estos muchachos y si no pueden desarrollar el trabajo como hubiésemos querido, es mi responsabilidad.

“Estamos en una constante evaluación, no es desde ahora, ahora todo se va a magnificar por el resultado, por la derrota y la eliminación de esta fase, pero verguenza es robar u otras cosas. Los muchachos se entregaron con todo el terreno de juego”, agregó.

No bajan los brazos

Quesada dijo que esta caída no los hará perder el norte de la temporada y prometió que seguirán con puntita de pie en los torneos que les quedan para volverse a ganar la confianza de la afición.

“Estamos compitiendo de la mejor manera en los diferentes flancos, enfrentamos la Súper Copa, la Recopa, gracias a Dios obtuvimos los trofeos, estamos compitiendo y estamos clasificando en torneo de copa nacional, en el torneo nacional este grupo ha hecho un gran esfuerzo y a pesar de eso estamos en el primer lugar, estamos punteando la clasificación y la idea es seguir peleándola”, indicó.

En las próximas horas Horizonte Morado analizará el desempeño del cuerpo técnico y ahí indicarán si aplicarán movimientos.