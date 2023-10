Vladimir Quesada responde si ha pensado en renunciar por los últimos resultados de Saprissa

Con otro semblante Vladimir Quesada enfrentó el juego ante Herediano. (Jose Cordero)

El “fuera Vladimir Quesada” retumba con más fuerza entre los aficionados de Saprissa tras la derrota contra Herediano.

Por eso al estratega morado le preguntaron en conferencia de prensa si ha pensado renunciar y su respuesta fue tajante.

“Eso es muy fácil y con todo respeto para usted, las situaciones difíciles se van a presentar en todo momento y el fútbol es parte de la vida, pero las personas valientes se mantienen firmes.

“Nuevamente le reitero, voy a sujetarme a lo que digan mis autoridades, le agradezco por su interés en mi situación, pero nuevamente le digo, así como ellos me pidieron y me trajeron, igual en este momento lo reitero y que a ustedes se les olvida esa situación, se los he dicho con toda sinceridad, cuando ellos me digan que me haga a un lado, con mucho gusto, si es lo mejor para esta institución y para el grupo, obviamente lo voy a aceptar con todo respeto”, reiteró.

Sobre el partido, aseguró que el equipo pasa por un bache.

“No podemos estar satisfechos, es obvio que estamos pasando un bache que realmente no nos gusta a nosotros, a la afición ni a los jugadores que están muy tristes en el camerino, como fue obvio después del resultado que obtuvimos el miércoles pasado, todos queríamos hacer las cosas diferentes”, finalizó.