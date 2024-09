Vladimir Quesada reveló para cuándo es que se podrá ver la versión de Saprissa que muchos piden

Vladimir Quesada dice que cuando recupere fichas y tenga un once con más regularidad Saprissa se verá mejor. (Nuestro Diario Guatemala)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, reveló este viernes qué es lo que le hace falta para poder mostrar la mejor versión del equipo, la cual tanto le exige su afición y la prensa.

El técnico morado reconoció que el Monstruo no atraviesa su mejor momento en estilo y forma de juego, pero adujo eso, entre otros motivos, a las ausencias que ha tenido a lo largo del torneo.

Vla indicó que una vez que recupere a la mayoría de sus fichas, espera ver esa anhelada mejoría que ya hasta el presidente del club, Juan Carlos Rojas, le pidió públicamente.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas soltó frase sobre Saprissa que contradice por completo a Vladimir Quesada

“Ha sido difícil, quiero que quede claro que no nos victimizamos ni queremos pintarnos como los pobrecitos, más bien hay que darle para adelante y los muchachos que han podido estar en su momento, algunas veces y algunas veces otros hemos trabajado.

“Estamos en la pelea en los diferentes flancos en los que estamos compitiendo. Queremos ganar, queremos hacerlos siempre, como es en Saprissa. Tal vez por todas estas cosas no hemos hecho nuestro mejor juego, al que estamos acostumbrados y nosotros somos conscientes de eso, pero también de que tenemos el potencial para hacerlo, de mejorar nuestro juego”, comentó en conferencia de prensa.

Quesada apela no solo a que los resultados los acompañen, sino también a que vengan acompañados con buenas actuaciones y dio su definición de lo que es un buen juego.

LEA MÁS: Vladimir Quesada sorprende al calificar de esta manera el partido entre Saprissa y Antigua

“Los resultados nos han respaldado, pero nosotros queremos buenos resultados con buen juego. Buen juego no quiere decir que sea demasiado agradable a la vista, sino un juego adonde seamos contundentes, seamos normalmente dominadores de las diferentes fases del partido, del control de los mismos, etcétera.

“Creemos que eso lo vamos a lograr una vez que estemos completos y que podamos repetir no solo en uno o dos partidos un mismo once, sino en varios partidos, lo cual no hemos podido hacer hasta hoy”, justificó.

Quesada confirmó para este sábado ante Herediano las bajas de Mariano Torres por sanción y por lesión las de Eduardo Anderson y Youstin Salas.