Vladimir Quesada sale con los tacos de frente tras pregunta de periodista sobre el triunfo de Saprissa

Saprissa, durante gran lapso del juego, mostró un gran dominio ante los brumosos. (JOHN DURAN)

Vladimir Quesada se mostró muy contento por la goleada del Deportivo Saprissa ante Cartaginés, pero una pregunta en la conferencia de prensa lo hizo mostrar una faceta que normalmente no se le ve.

Fue la primera consulta de Alex Gaitán, de FUTV, sobre la contundencia de los morados en el Fello, al decirle que si se imaginó que el partido sería tan “sencillo” o si fue que el Monstruo lo hizo ver así, pero a Quesada no le gustó y se fue con los tacos de frente a responderle y defender a Mauricio Wright.

“Usted me dijo entre comillas, lo respeto, pero no comparto lo que dijo, utilizó la palabra sencillo, otras veces lo he dicho, no recuerdo haber ganado un partido en mi vida que fuera fácil, para meter ocho o nueve goles hay que correr más que el rival, lo que pido es respeto.

“Usted nos está irrespetando a nosotros y al rival porque dijo sencillo, no lo vi así, nosotros corrimos y jugamos más que el rival para hacer tres goles en el primer tiempo y uno más en el segundo, el rival nos complicó en todo momento.

“Hubo un momento que el rival nos pudo hacer dos goles con diez jugadores y, como les dije a los muchachos, ‘el rancho se nos hubiera quemado’, me parece que el triunfo es de más valor porque jugamos con un rival que en ningún momento se entregó en el juego”, agregó.