Vladimir Quesada sigue sin aclarar si Mariano Torres jugará ante Herediano

Saprissa cuando juega en cancha sintética aplica cuidados especiales en sus jugadores. (MAYELA LOPEZ)

El Deportivo Saprissa aplica cuidados especiales a sus jugadores cuando juega en canchas sintéticas para no generarles problemas y en el partido de este miércoles ante Herediano, en el Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, no será la excepción.

En la conferencia de prensa realizada este martes se le consultó al técnico morado, Vladimir Quesada, si Mariano Torres estará para este partidazo y por el momento no dejó claro qué piensa hacer.

“La previsión podría caber, no solo con Mariano Torres, sino con el resto de jugadores. Constantemente los estamos monitoreando, el profesor Sánchez normalmente me está diciendo: ‘este jugador está para tantos minutos’ o ‘este futbolista no está para empezar’, al final tomó las decisiones cuando le pregunto al jugador.

“No solo a Mariano, sino a otros jugadores, este tipo de terrenos de juego los golpean demasiado, lamentablemente por donde el país está ubicado, debemos recurrir a las canchas sintéticas, pero en el futuro muchos de estos jugadores que han entrenado y jugado tanto tiempo en esos terrenos, cuando sean un poco mayores lo van a resentir”, explicó.

Vladi se tomó unos minutos para explicar por qué con el argentino tienen un tratamiento especial para que mantenga su ritmo.

“La gente debe entender que con Mariano Torres debe haber un trato diferente cuando van a jugar en este tipo de terrenos, la lesión que tuvo en el inicio del torneo pasado fue terrible, le faltó muy poco para quebrarse el tobillo, gracias a Dios no sucedió, pero se rompieron muchas fibras en su articulación. A pesar que se ha recuperado, los jugadores aún quedan con dolores y él ha hecho el esfuerzo”, contó.

Regresos y ausencias

Sobre la mejenga en Santa Bárbara, Vladimir les dio una buena noticia a los morados, ya que Orlando Sinclair podrá ser tomado en cuenta, pero con Kendall Waston deberá esperar un poco más.

“Orlando Sinclair está de alta, la semana pasada hizo trabajos grupales, ayer hizo el entrenamiento grupal con los muchachos que no tuvieron tantos minutos el fin de semana, después del trabajo táctico hicimos un partido de 20 minutos contra la sub-21 y se mostró en un gran nivel, entendiendo que siempre le hace buenos partidos al Herediano.

“Kendall, hasta el momento, no ha hecho trabajos grupales, con eso le digo todo, no será tomado en cuenta para el partido ante Herediano, cualquier otro se podría haber guardado eso, pero no tengo problemas en hacerlo”, finalizó.