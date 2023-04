Vladimir Quesada: “Tenemos que ser campeones”

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, la tiene clarísima, en Saprissa hay que salir campeón. “Los segundos lugares son buenos, pero no nos gustan”, expresó en la conferencia de prensa, luego que su equipo ganara trabajosamente a San Carlos 2 a 1.

Los morados se impusieron 2 a 1 a San Carlos. (JOHN DURAN)

Quesada dijo que sabe muy bien lo que significa estar en el equipo morado y que quienes no aguantan lo que se juega en Saprissa día a día, no pueden estar en el club.

“La presión existe, pero entiendo que así es, porque estamos, modestia aparte y con todo el respeto para los demás equipos, en el equipo más grande de este país y el más ganador y lo tengo bien claro. La presión está y sé que tenemos que ser campeones, en Saprissa hay que ser campeón, el segundo es bueno, pero no nos gusta, nos gusta estar arriba en la tabla y salir campeones”, dijo Vladimir de forma contundente.

Quesada recordó que él llegó al Saprissa en 1978 y que, desde ese entonces, le dijeron que en el club morado se ganan partidos y se ganan campeonatos.

El entrenador saprissista sabe de la presión de estar en ese equipo. (Rafael Pacheco Granados)

“Hay presión para ganar partidos y campeonatos desde esas edades, desde esas categorías, yo entiendo que la presión existe, pero siempre he dicho, el que no aguanta esa presión no puede estar en Saprissa y se lo hago ver a este grupo”, expresó.

Vladimir felicitó a San Carlos por el buen partido que hicieron.

“Hubo momentos donde San Carlos, al que felicito, nos complicó el partido, eso nos hace recordar aquello de que no hay partido fácil, no recuerdo en mi vida estar en un partido fácil”, añadió.