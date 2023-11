Vladimir Quesada tiró picante frase sobre Joel Campbell de cara al clásico ante Alajuelense

Joel Campbell le anotó un doblete al Saprissa en el primer clásico de la temporada. (Rafael Pacheco Granados)

Sin duda uno de los detalles que más llama la atención del clásico de este sábado entre Saprissa y Alajuelense será ver a Joel Campbell jugando por primera vez como manudo en la Cueva.

Es por eso que era inevitable que a Vladimir Quesada, técnico del Monstruo, le preguntaran al respecto, y él, como buen caballero que es, elogió las condiciones del delantero manudo, pero eso sí, también tiró una chinita.

“Joel es un gran jugador, ¿qué puedo decir de él si acá lo formamos? y además es una gran persona antes que todo y lo digo porque he tenido relación con él desde que era un niño acá en la institución morada y sabemos que es un jugador muy, muy diferente”, comentó.

¿Tienen algún plan especial para marcarlo o frenarlo?

“No hemos hablado nada de él en especial, obviamente sabemos que es un jugador que hace mucha diferencia en el terreno de juego.

“Ya dije que es un gran jugador y lo conozco muy bien. A mí me interesa más que me pregunten sobre mis jugadores, yo lo que quiero es que mis jugadores hagan un gran partido, que ese trabajo individual por querer ser el mejor, sirva para el colectivo, porque eso es lo importante, en lo que yo me centro”.