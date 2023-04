Vocero de la época más exitosa de Alajuelense buscar dar un giro a un área que le urgía al León

Marco Vásquez conoce al dedillo el ambiente del fútbol nacional y cómo se mueve. (Rafael Murillo Rodriguez)

Una de las caras más conocidas por los aficionados y periodistas a nivel dirigencial en épocas anteriores en Alajuelense fue Marco Vásquez, quien tuvo la difícil tarea de comunicar noticias y hasta poner el pecho a las balas en los momentos complicados.

Con la llegada de Fernando Ocampo, el dirigente salió de la organización y estuvo unos años alejando hasta que el nuevo presidente, Joseph Joseph, le pidió volver al área de comunicación.

Hoy en día la manera cómo se comunica y se dicen las cosas es esencial, motivo por el que Vásquez regresa al club, para afinar estos detalles que, de descuidarse, pueden generar problemas innecesarios.

-¿Cómo se gesta su regreso al club?

Tuve una llamada de don Joseph hace unas semanas invitándome a participar en la institución en un área donde me he desarrollado en todas las administraciones en las que he participado en la Liga. Conversamos ampliamente del tema, yo quería saber cuál era el tema de responsabilidades y objetivos.

Joseph fue muy amplio en explicarme su idea y la de la junta directiva en un área que consideramos estratégica, como la nuestra, que genera noticias a diario. Nos pusimos de acuerdo, a él le pareció que yo podía aportar en área, al igual que yo, que podíamos realmente trabajar, eso fue, además que el cariño por la institución está por encima de cualquier otra cosa, por eso me decidí apoyar.

-¿Le sorprendió que don Joseph lo buscara?

Yo esperaba en algún momento volver al club, tal vez no tan pronto, yo pensé que el equipo ya estaba completo y que tal vez no era una prioridad enfocarse en este tema, yo desde afuera si veía que había algunas áreas de oportunidad para poder apoyar. Se dio la situación, don Joseph me llamó y nos pusimos de acuerdo para serle honesto, muy rápido. Joseph es un gran ser humano, una persona muy honesta, muy clara y creo que sobre eso nos basamos para llegar a un acuerdo final.

Marco Vásquez ha sido hasta gerente deportivo en Alajuelense. (Graciela Solis)

-Usted en su momento señaló cosas que no le gustaban de la Liga y a pesar de eso lo consideraron, ¿ve esto como un signo de madurez?

Efectivamente, yo trabajé con varios presidentes, desde Mario Chacón, hace más de 25 años; con don Rafael Solís, Rafael Ortiz, Rafael Alfaro, Jorge Hidalgo, Raúl Pinto, Fernando Ocampo y ahora con Joseph y le voy a decir algo de todo corazón, Liga Deportiva Alajuelense ha sido bendecida por tener la calidad de personas que ha tenido a lo interno.

He trabajado con gente que quiere profundamente a la institución, muy honesta, todos con sus pros y contras, pero el ingrediente más importante, el cariño a la institución, al equipo, siempre ha estado presente, por eso para mí no es un problema trabajar con gente con la que en algún momento he estado a favor y en otros no, porque yo estoy a favor de la Liga, no de una persona.

-En las organizaciones para ser exitosas no se necesita gente que aplauda o que le diga sí a todo, sino que tenga su propia visión y agudeza para señalar sus puntos de vista y ayudar...

Pienso lo mismo, creo que si don Joseph o cualquier otro presidente hubiera buscado en este servidor una figura que llegara a decirle, a aplaudirle, o decirle que sí a todo, el primero que hubiera dicho que no hubiera sido yo. Creo en la independencia de pensamiento, pero también en el respeto y principalmente en la lealtad. Hoy mi jefe es la Liga y le debo lealtad a la Liga, por encima de cualquier cosa, acá se trata de tener personas con criterio y pensamiento propio, que de forma respetuosa puedan presentar sus ideas. No siempre serán todas aceptadas, pero se pueden plantear en el marco del respeto, en el área de cada uno.

Marco Vásquez está acostumbrado a la relación y el juicio de la prensa Foto: Albert Marín. (Albert Marin)

-Su reto es muy importante, en el pasado se la ha criticado a Alajuelense por no comunicar las cosas de la mejor manera tal vez, ¿cómo ve lo que se viene?

Joseph Joseph ha sido autocrítico y hay personas adentro de la institución que también lo han sido en ese sentido, poner las cosas sobre la mesa y analizar en qué se puede mejorar. Creo que el área de comunicación se podía reforzar, se vio hacia afuera y quién podía venir y gracias a Dios me dieron la oportunidad. Trabajar con personas muy respetables como don Rafael Solís, uno de mis mentores, Rafael Ortiz, Jorge Hidalgo, Raúl Pinto, que me dejó trabajar con mucha libertad.

Además tuve la oportunidad de tener una relación muy saludable con la prensa, con diferencias cuando las hubo, pero siempre con respeto en los temas que no siempre coincidimos.

-Alajuelense atraviesa un momento muy sensible, como se digan y se comunican las cosas hoy por hoy es clave, el aficionado se lo toma muy a pecho, ¿ese es de sus principales retos?

Sí, sí, es muy importante llegar y comunicar al aficionado casi que a diario, nosotros comunicamos noticias todos los días, el tema es cómo llegarle al aficionado. Necesitamos una relación con la prensa deportiva que nos permita llegar al aficionado de la mejor forma.

Se dan casos en los que no llega el mensaje por diferentes razones, ya sea por responsabilidad o porque un sector de la prensa no tenga una actitud correcta con nuestra institución, no lo sé, pero esta es una de las áreas que don Joseph ha querido reforzar, personas como Federico Calderón, que es el encargado del área, Tomás Guardia, compañeros que creen que a esa área hay que meterle mano.