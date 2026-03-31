Volante de Cartaginés, Cristopher Núñez tiene nuevo amor

El volante del Cartaginés, Cristopher Núñez, estrena amor, pero no en lo sentimental, sino con el carrazo que tiene ahora en su poder.

Muchos dicen que un carro nuevo es como un nuevo amor, por lo que no dudamos que Chris esté como loco con esa adquisición.

Núñez, en su Instagram junto con Max, la carismática mascota brumosa, salieron en las historias del jugador mostrando la nave que estrena.

Cristopher Núñez estrena nuevo carro (Instagram ICaur Costa Rica/Instagram ICaur Costa Rica)

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El nuevo vehículo del mediocampista de Cartago es un Chery Icaur 03 Expedition de color negro, definitivamente un lujo que se tiene más que merecido Núñez por su gran nivel dentro del terreno de juego con la camiseta blanquiazul y que encima le permitió ser considerado con la Tricolor para esta fecha FIFA, pero que una lesión lo dejó fuera.