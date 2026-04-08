¿Volverá Johan Venegas para el partido ante Herediano? Esto dicen en Cartaginés

El Cartaginés es el actual tercer lugar del Clausura 2026, a un punto del segundo lugar y a dos del líder Herediano, rival de turno para este viernes en un partido crucial para sus aspiraciones en la cima, pero con bajas importantes.

El asistente técnico de Amarini Villatoro, Fredy Sontay confirmó que una de las grandes figuras del combinado blanquiazul, como lo es el atacante Johan Venegas, sigue sin estar disponible para este trascendental encuentro ante el Team.

Fredy Sontay confirmó las bajas de Venegas, Leo Alfaro y Barahona para duelo ante Heredia (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“La verdad, con Johan tratamos de respetar los tiempos que el área médica diga; nosotros en ningún momento hemos presionado a ningún jugador para que esté lo más pronto posible. Claro, es un jugador muy importante para nosotros que nos puede aportar, pero el alta todavía no la tiene, está en el proceso de recuperación”.

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“Apenas está haciendo trabajos diferenciados en cancha, va de a poco; nosotros tratamos que los que vienen de lesión, cumplan con cierto porcentaje de entrenamientos en cancha y Johan no lo ha podido hacer desde ese partido contra Liberia. Pensamos en que podría estar en algún momento, pero esperamos que pueda recuperarse cuando el área médica lo indique”, explicó el asistente técnico.

Johan Venegas sigue de baja con Cartaginés (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

Sobre los casos de Carlos Barahona y hasta el mismo Leo Alfaro, la situación es mejor, pero no están aún, según afirmó Fredy.

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“Han venido evolucionando de buena manera y los tiempos están establecidos, según la lesión que se tiene y lo positivo es que vienen en la parte final de la recuperación, antes de tenerlos en cancha para todas las tareas; de momento están empezando en esa fase de contacto con la pelota y trabajos diferenciados y esperamos que pronto los podamos tener”.

“Ambos fueron temas musculares; queremos omitir todos los riesgos; cuando los estudios indiquen que pueden estar al 100 por ciento recuperados, van a estar con nosotros”, acotó el asistente brumoso.