¿Volvería a Saprissa? Esto dijo Jeaustin Campos tras la salida de Juan Carlos Rojas

Jeaustin Campos es un técnico sumamente ganador y con un importante pasado en Saprissa, no obstante, su último paso por Tibás no cerró de buena manera.

Pero con el anuncio de la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del Monstruo, la esperanza de los morados de una futura vuelta de Campos empieza a florecer. El entrenador, ahorita a cargo del Real España de Honduras, conversó con Columbia sobre sus pensamientos sobre los cambios que se vienen en el conjunto tibaseño.

Jeaustin Campos habló sobre la salida de Juan Carlos Rojas del Saprissa. (Facebook del Real España/Facebook)

“El equipo necesita un reestructuración profunda y ojalá lo puedan hacer. Deportivamente creo que se ha notado y ojalá los saprissistas puedan disfrutar de su equipo con campeonatos e instancias internaciones”, dijo a Columbia.

Jeaustin también habló sobre el tema de los puentes quemados entre él y el equipo, que había comentado en su momento Rojas.

“Me pareció una falta de respeto, un poquito autoritaria de que los puentes los ponga él o los queme él, en su momento lo dije, el mejor puente es la afición. No comulgo, hay situaciones con las que usted no comulga, desde el punto de vista deportivo y ese fue mi punto de vista”.

Jeaustin Campos es el técnico más ganador de la historia de Saprissa. (Albert Marín)

Pero entonces, ¿volvería o no?

“Ahorita estamos en lo internacional y el otro año vamos a Concacaf, no creo que pueda cambiar una cosa así por estar en otro club. Estamos peleando cosas importantes y más adelante vamos a ver qué pueda suceder y ver si hay un cambio en el proyecto y cómo se desarrolla y si a mí me apetece” mencionó Campos, con lo que no apaga la fe de los morados.

Sobre su relación con Erick Lonis dijo esto: “Bien, el malentendido que hubo fue por terceras personas, tenemos una bonita comunicación, cuando hablamos es como con Medford, tenemos meses de no hablarnos, pero cuando hablamos es como si nos viéramos en el camerino todos los días”, afirmó el técnico nacional.