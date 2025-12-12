Vuelta a Costa Rica arrancó con la potencia y protagonismo del sello nacional

La Vuelta a Costa Rica 2025 arrancó con protagonismo nacional. El pedalista Jexon Ledezma, integrante de la Selección de Costa Rica sub-23, se dejó este viernes la primera etapa y asumió desde ya el liderato general de la competencia.

Jexon Ledezma es el primer líder de la Vuelta a Costa Rica 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una etapa exigente desde el primer día

Ledezma fue el más fuerte en los 107 kilómetros disputados entre la Municipalidad de Heredia y el parque de Grecia, recorrido exigente que desde temprano puso a prueba a los favoritos.

El tico detuvo el cronómetro en 2:28:12, tiempo suficiente para marcar diferencias y vestirse de amarillo.

El podio de la jornada lo completaron Daniel Bonilla, del Colono Bikestation Kolbi, y Leandro Varela, del 7C Economy Hyundai, ambos a 34 segundos del ganador.

La Vuelta tiene una gran afluencia de ciclistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lectura del líder tras la victoria

Tras la llegada, Ledezma reconoció la dureza del trazado y explicó la apuesta que terminó dándole réditos.

“Fue una etapa sumamente complicada. La subida se hizo a un ritmo muy fuerte con un grupo de seleccionados, había que intentarlo de largo para luchar por la etapa y gracias a Dios se nos dio la victoria y el liderato”, comentó el corredor.

Jexon Ledezma celebró la victoria en la meta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dominio también en las clasificaciones

Además del liderato general, el costarricense también se colocó como mejor ciclista sub-23 y encabeza la clasificación por puntos con 15 unidades, confirmando un arranque redondo para la Selección Nacional.

En otros premios, la clasificación de montaña quedó en manos del ecuatoriano Jymmi Montenegro (Movistar Best PC), quien suma 12 puntos, mientras que las metas volantes son lideradas por el hondureño Fredd Matute (Momentum Racing-GCS-Quici), con cinco.

La iglesia de Grecia fue uno de los escenarios del día del arranque en la Vuelta a Costa Rica 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que viene en la Vuelta Costa Rica 2025

La competencia continuará este sábado 13 de diciembre, cuando se dispute la segunda etapa, con salida en la Municipalidad de Alajuela y meta en el servicentro Guápiles, en Limón. Serán 165 kilómetros que prometen mover nuevamente la general.

La afición saludó a un lado de la calle a los ciclistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)