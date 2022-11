Vuelven los rumores: Keylor Navas saldría del PSG en enero

Keylor Navas podría reunirse con Marcelo en el Olympiakos (BENJAMIN CREMEL/AFP)

Y sigue Petra con calentura... los rumores de la salida de Keylor Navas del París Saint Germain no se detienen y ahora apuntan a enero con clubes que estarían interesados en sus servicios.

Don Balón, medio deportivo español, ha publicado que el Olympiakos de Grecia está detrás de los servicios del arquero y que lo pretende reunir con don excompañeros del Real Madrid.

“Tal y como hemos podido saber en Don Balón, el conjunto ateniense quiere firmar a Keylor Navas tras los mediáticos fichajes de Marcelo y James Rodríguez, dos futbolistas que llegaron en los instantes finales del mercado veraniego, para brindarle la que posiblemente sea la última andadura en Europa del veterano portero, algo que asimismo también supondría un giro radical en su carrera ya que pasaría de luchar por los títulos más laureados del continente a objetivos de menor entidad”, destaca el sitio web.

ESPN destaca a Keylor Navas en lista de jugadores con un particular récord

Como es bien sabido por todos los futboleros, la situación del tico en el PSG no es buena, el técnico francés Christophe Galtier no ha contado con él para un solo partido de la temporada y es casi un hecho que llegará a Qatar 2022 con seis meses de no jugar.

“Esta temporada Keylor ni siquiera ha tenido la oportunidad de debutar y este dato justifica por sí solo su deseo de cambiar de aires tras la celebración del Mundial de Qatar, un evento que, gracias a su selección, sí que le brindará el protagonismo del que le ha privado Gianluigi Donnarumma en este 2022, teniendo su punto álgido en la presente temporada”, agrega la nota.

Antes que cerrara el mercado de fichajes a inicios de temporada, Navas estuvo en los planes del Nápoles de Italia y del West Ham de Inglaterra, pero a pesar del interés no se pudo cerrar la negociación.