Wálter Centeno confirma huelga en San Carlos, pero dice que van con todo ante Herediano

Wálter Centeno, técnico de San Carlos conversó con los medios sobre la situación que se vive en el camerino norteño.

Desde el martes anterior trascendió que algunos futbolistas se fueron a huelga, debido al incumplimiento de sus salarios, pero la dirigencia de los toros negó que los jugadores se sumaran a este movimiento.

En este momento, San Carlos es el último en la tabla, con 13 puntos y este sábado enfrentará a Herediano, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Los florenses en este momento están fuera de zona de clasificación, con 20 puntos.

Wálter Centeno, técnico de San Carlos se refirió a la situación salarial de los jugadores norteños.

Las declaraciones de Wálter Centeno

Wálter reconoció que los jugadores se sumaron a un movimiento de huelga, pero contrario a lo que sucede, han trabajado sin cambios para el partido contra los florenses.

“No vamos a cambiar nada. Sabemos contra quién vamos a jugar y sabemos de la necesidad en la cual hemos estado desde que llegué aquí.

“A pesar de todo lo que ha pasado, la disposición ha sido buena. Lo he notado en los entrenamientos y no me voy a cansar de reiterar este discurso: ellos tienen una buena disposición. Es cierto que no entrenamos dos días, pero esperamos que quede algo de los trabajos que hemos hecho”, afirmó.

Herediano recibirá a San Carlos, este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

Paté confesó que sería ideal que el tema salarial sea solo entre la directiva y los capitanes del equipo, pero en este caso, él también ha estado involucrado.

Uno no se mete en cosas administrativas, pero debe tener conocimiento del tema, de por qué el equipo está así. También tengo que hablar con los jugadores, convencerlos, animarlos y a veces es difícil”, destacó.