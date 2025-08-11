Wálter Centeno estaría en la mira de un importante club centroamericano. (Albert Marín)

Wálter Centeno estaría en la mira del Motagua de Honduras, según reveló el periodista deportivo hondureño Gustavo Roca.

Esta posibilidad surge ante el descontento de la directiva con el actual técnico, Diego Vásquez, quien aún tiene un año de contrato, pero cuya continuidad estaría en duda.

Roca amplió la información en un video publicado en su canal de YouTube, donde explicó los motivos del malestar y las implicaciones de un posible cambio en el banquillo.

“Cortarlo de la dirección técnica es arriesgado pues enfrentan a Cartaginés por la Copa Centroamericana el próximo jueves y si ganan, se clasifican a la próxima ronda”, detalló el comunicador.

GR (Gustavo Roca/YouTube)

Entre los posibles sustitutos, mencionó que hay dos entrenadores costarricenses, un argentino y un europeo, aunque no reveló nombres, excepto por el de Wálter Centeno.

“Vuelve a tomar fuerza el nombre de Wálter ‘Paté’ Centeno, un entrenador que gusta mucho a la afición azul, a opinión personal, más allá de que haya ganado Liga Concacaf con Saprissa, que haya dirigido a Saprissa”, comentó.

Sin embargo, también expresó ciertas reservas sobre su perfil: “A mi ver, no es un técnico que caiga bien en la órbita del ciclón, pero esa es una opinión personal”, añadió el periodista. Indicó, además, que Centeno no es la opción más fuerte, aunque sí una posibilidad.

Actualmente, Centeno dirige al Santos de Guápiles, club que continúa bajo investigación por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol debido a presuntas irregularidades administrativas.

Motagua es uno de los clubes más importantes de Honduras y de toda Centroamérica.