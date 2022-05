Wálter Centeno: “Esto les tiene que servir a los jugadores para crear personalidad”

Wálter Centeno arrancó el partido contra Saprissa muy sonriente y acabó bastante serio. (Alonso Tenorio)

El gas del Guadalupe de Wálter Centeno se está agotando en el peor de los momentos, rumbo al final de la fase de clasificación se está quedando botado, situación que al Paté, sin duda, le hace ruido y tiene como reto principal tratar de darle un vuelco.

“Hicimos lo que teníamos que hacer, los centros laterales no nos sirvieron, creo que ellos lo intentaron, Aarón tapó algunas jugadas, uno por más que quiera no puede cambiar las decisiones de los jugadores porque no tiene tacos hay que respetar eso.

“Nos ha tocado aprender a todos, ellos tal vez en otras oportunidades habían vivido algo parecido, pero no de la manera como lo quiero, como les ha hablado. Hemos tenido cinco oportunidades que hemos perdido, ellos tienen que aprender a cómo ganar, cuando se pierde mucho en algún momento se aprende”, destacó Centeno.

Paté fue muy enfático que él quiere ganar, que es un triunfador y que no se va conformar con menos de eso.

“Desde que yo llegué acá dije que queríamos clasificar y nos vamos a cambiar eso, aún hay opciones, ustedes conocen cómo es el torneo.

“Esto les tiene que servir a ellos como experiencia para crear personalidad y carácter, estas vivencias tienen que tomarlas del lado positivo. Duele perder y eso te lleva a dos caminos, o el lamentarle o luchar por lo que viene y levantarse”, detalló

Además, Centeno fue claro que se tienen que alejar de los complejos de los equipos no tradicionales que los suelen afectar al cierre de los torneos.

“Los objetivos de pensar en pequeño genera mucha inseguridad, le he implantado a los jugadores tener más personalidad y saber cómo ganar, eso tenemos que pensarlo para salir adelante”.