Wálter Centeno: “Guadalupe me ha caído bien porque nadie me molesta”

El técnico de Guadalupe, Wálter Centeno afirmó que en el club lo dejan trabajar sin presiones. José Cordero. (Jose Cordero)

Wálter Centeno, técnico de Guadalupe, reconoció que el gol del empate de Saprissa le complicó la dinámica del juego y le ayudó a los morados a tener confianza para buscar el gane.

“El gol fue muy rápido, estaba tomando agua y cayó el gol, fue tan rápida la jugada que no me di cuenta, eso complicó un poco porque le ayudó a Saprissa en el estado anímico, le ayudó y a nosotros nos perjudicó”, comentó.

Centeno agregó que Guadalupe es un equipo en crecimiento y que está contento ahí porque lo dejen trabajar.

“El equipo ha ido evolucionando en muchas cosas, les he inculcado una idea de juego, creo que los muchachos la han entendido, hoy (domingo) nos tocó perder, es un equipo en crecimiento.

“La junta directiva habló conmigo que querían una nueva versión de Guadalupe y si este equipo sigue una línea de proceso, va a marcar grandes cosas en Costa Rica”, manifestó.

Guadalupe se mantiene en el segundo lugar. José Cordero. (Jose Cordero)

Cómodo

El técnico se siente bien en el cuadro josefino y dijo que no ha escuchado que su nombre suene como técnico del Herediano, como se rumoró este domingo.

“Yo no sé nada, no he escuchado nada. Me siento cómodo en Guadalupe porque respetan al entrenador, porque hay una estructura más allá de todas las presiones y para mí Guadalupe me ha caído bien porque nadie me molesta.

“A los jugadores les he inculcado el espíritu ganador, creo que lo que el fútbol me dio es que me enseñó a ganar y desde que llegué a Guadalupe una de las coas que más reitero es que tenemos que ganar y hacerlo bien”, expresó.

Paté se mostró agradecido con la afición saprissista, porque pese a que dirige otro equipo siempre lo recibe con admiración.

“Siempre lo he dicho, es una afición muy noble, te quiere a muerte, siempre le guardé y le voy a guardar un gran respeto a los morados, ellos saben quién ha sido Wálter y yo sé quiénes han sido los morados”, expresó.

Wálter comentó que en su criterio, a veces se está destruyendo el fútbol, cuando se quitan a los entrenadores de forma tan prematura.

“Me pongo en ese puesto, una vez fui jugador, el jugador tiene su grado de culpa, en otros años se señalaban a los jugadores, ahora es muy fácil quitar al entrenador, es el circo tico en donde estamos, nadie quiere procesos, por eso el fútbol tico va en decadencia”, afirmó.