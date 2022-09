Wálter Centeno: “Ha sido el partido de más agresividad”

Wálter Centeno cerrará su participación en el torneo enfrentando a un viejo conocido: Saprissa. José Cordero.

El técnico de Guadalupe, Wálter Centeno, aseguró que le gustó la efectividad de su equipo ante Puntarenas.

Paté fue claro y reconoció que jugar contra el Puerto es difícil, porque es un equipo muy directo, que presiona y tras de eso la cancha dificulta, pero asegura que lo intentaron y gracias a eso ganaron 2-0.

“Le dije a los jugadores que hay que combatir, la historia dice que cuando vienes aquí y combates no alcanza, hay que hacer más y la cancha no estaba para jugar; sin embargo, hubo una secuencia de pases que me gustó y tengo que felicitarlos a ellos.

“Ha sido el partido de más agresividad, de mucha concentración, estuvimos atentos a todas las cosas. Me ha faltado a lo largo del campeonato tener esa concentración, porque éramos muy despistados, nos habían hecho goles muy inocentes. A veces me ha tocado tener un volumen alto y no llega el gol, sabemos que en el próximo partido (contra Saprissa) hay que tener agresividad y un poco más de fútbol”, sentenció.

Wálter Paté Centeno: “El fútbol no tiene lógica”

Paté le guarda un gran cariño a Puntarenas, al que dirigió en segunda división y por eso se alegra por lo que ha logrado el equipo desde que regresó a la máxima categoría.

“Puntarenas fue el primer equipo que dirigí, me tocó en segunda y la gente me ha tratado bien, como entrenador fue una pasantía muy linda, ahora me siento contento porque es una de las provincias que tiene que estar en el fútbol de Costa Rica.

“Me identifico con la gente de acá, sé lo que han sufrido, me parece que hay que felicitar al entrenador que estuvo antes y al que está ahora, porque han mantenido al equipo en el segundo lugar”, destacó.