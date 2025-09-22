Deportes

Wálter Centeno habló de la sequía de goles de Jonathan McDonald y esto dijo del delantero

La última vez que McDonald anotó fue precisamente ante Liberia, en el Edgardo Baltodano

Por Yenci Aguilar Arroyo
Jonathan McDonald se reincorporó a San Carlos.
Jonathan McDonald lleva casi un año sin marcar goles. Prensa SC. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

El delantero Jonathan McDonald, quien juega para la Asociación Deportiva San Carlos, enfrenta una racha de 10 meses sin anotar.

Este domingo, luego del juego contra Liberia, en el que los norteños cayeron 1-0, el experimentado delantero aseguró que sigue trabajando para romper esa cantidad de tiempo sin enviar la pelota al marco.

La última vez que Mac anotó fue el 19 de noviembre del año pasado, precisamente ante el Municipal Liberia. Ese día, el encuentro cerró con marcador 2-1 y Jonathan marcó ambos tantos.

Sobre el rendimiento del futbolista de 36 años, esto dijo su entrenador Wálter Centeno en conferencia de prensa.

“Mac hace un gran esfuerzo, está aportando al equipo y en cualquier momento le llegará la oportunidad.

“Lo que le puedo decir es que se siga esforzando, los goleadores son así y en cualquier momento aparecen y esperamos que aparezca”, dijo Paté luego del encuentro en el Edgardo Baltodano.

