Wálter Centeno habló del descenso de Guadalupe. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El gerente deportivo del Puntarenas FC, Wálter Centeno, afirmó que no es solo su culpa el hecho de que Guadalupe descendiera a la segunda división.

Este domingo, el extécnico de Guadalupe conversó con Deportivas Columbia luego del juego de los tiburones ante Herediano y esto respondió cuando le consultaron su opinión acerca de que en la prensa lo responsabilizan por lo que sucedió en Guada:

“Me da pena, formé parte de esa institución y siento un gran aprecio. Ellos (dirigencia) tomaron la decisión de reemplazarme. No me voy a negar las cosas ni voy a hablar mal de nadie, trabajé con lo que me dieron.

“Es muy normal en Costa Rica, Wálter Centeno les vende más para mal que para bien. No se me olvida cuando en el 2010 se me señaló como uno de los culpables de no clasificar al Mundial (Sudáfrica).

“Nadie se dio cuenta de que cuando se acabó el torneo, se fueron 5 jugadores claves y no trajeron a nadie. Tengo mi grado de culpa, pero no toda la culpa es mía”, comentó.