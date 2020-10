No es algo que me pasa ahorita, antes jugábamos bien el primer tiempo y no sosteníamos. Para ser un equipo completo se deben jugar los noventa minutos porque no nos alcanza con 45, ya que el rival se posiciona bien y complica. Me compete seguir trabajando. Estoy enfocado en otras cosas también, pues al no tener al típico delantero busco alternativas. Les digo a los defensas que busquen el gol en la táctica fija, a los volantes que lleguen al área, a Colindres que intente, a Martínez he tratado de meterle ese atributo. Ahora hay que acudir al conjunto y repartir la responsabilidad de los goles entre todos.