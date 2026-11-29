Wálter Centeno, técnico de San Carlos se despidió del Apertura 2026, dando un mensaje que no le hará gracia a la afición de Alajuelense.

Este sábado, luego del juego contra la LDA; en donde empataron 1-1, Paté hizo fuertes declaraciones sobre el equipo rojinegro y dijo que en su criterio, la Liga no juega bien y no le interesa llegar al banquillo erizo.

Wálter felicitó al equipo que ganó (clasificó), pero señaló que el rival que tuvo hoy juega al pelotazo y criticó que con su estilo de juego, los manudos vayan a jugar la final de la Copa Centroamericana.

Además, hizo varios señalamientos al trabajo del árbitro Adrián Chinchilla y el VAR.

Wálter Centeno fue muy crítico con Alajuelense y señaló que no juegan bien al fútbol. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Creo que es mejor jugar sin VAR”

- ¿Qué puede decir del trabajo del árbitro?

Primero, quiero felicitar al equipo que ganó, y creo que es mejor jugar sin VAR y que decidan los árbitros.

Yo no vengo a hablar de los árbitros, vengo a hablar del fútbol y si hoy hubo una injusticia con el fútbol, fue con el marcador que se dio.

Hoy hubo un gran equipo, San Carlos, me siento orgulloso de mis jugadores, salimos a buscar el rival, al rival que todo el mundo daba por favorito y que hace cosas que no son de un equipo grande.

No me importa, pero sí me importa y salgo contento por le torneo que hicimos, un gran esfuerzo y puedo sentirme contento, porque los jugadores saben lo que me gusta, dolido por la derrota, estábamos para ganar el partido.

San Carlos no pudo derrotar a la LDA y no avanzó a semifinales. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Qué le pareció el arbitraje?

No me gusta hablar, hoy el VAR duró 10 segundos para anular el gol de San Carlos, no quiero hablar de eso, porque para mí el VAR es circunstancial, mejor volvamos a la antigua.

Al final no sabemos quién hizo la llamada y es peligroso esto, pero no sé qué pasó, tratamos de hacer los dos goles, no se pudo, eso es falta de nosotros.

Con el VAR se van a seguir equivocando.

- ¿Con qué se queda su equipo en lo deportivo?

Un equipo que trata de jugar al fútbol, un equipo que trata de hacer combinaciones, de presionar, achicar la cancha, que trata de jugar por dentro, por fuera.

A veces nos ha salido, a veces no, rescato el fútbol que hicimos. Mi equipo evoluciona a raíz de un empate, no sé qué pueda pasar el próximo torneo, consciente de que estos muchachos han sido muy esforzados, han creído en una idea.

No entiendo por qué el fútbol no los premió.

- Usted dice que la LDA hace cosas que no son de un equipo grande...

Diay que agarra la bola y la manda para arriba. Es el equipo que va a pelear una final Centroamericana.

Hablamos mucho de táctica, que es estratega, pero el fútbol dónde queda, porque nosotros fuimos a Alajuelense y no hemos jugado al pelotazo.

Hay otras cosas más feas al fútbol, que el portero al minuto 10 se tire al suelo, eso no se hace.

Es válido, lo hacen, es una parte del juego, cuando vamos a jugar afuera no nos alcanza perder tiempo. El campeonato de nosotros es así, es fácil cerrarse atrás, esperar que el rival se equivoque, eso no es táctico, es miedo.

El equipo de Alajuela que conocí tenía jugadores muy buenos, yo los conocí, ellos saben quiénes son y siempre lo he dicho.

Alajuela ha carecido de un buen espectáculo y le voy a caer mal a los liguistas: Alajuela no juega y no quiero ser técnico de Alajuela, lo digo de una vez.