Wálter Centeno propone a técnico nacional para que dirija a la Selección

El entrenador de Consultants Desamparados, Wálter Paté Centeno, tiene muy claro cuál es el candidato ideal de la Selección Nacional.

Centeno dio las declaraciones en Tigo Sports y dijo sin tapujos que el entrenador ideal es Alexandre Guimaraes.

Para Paté Centeno, Guima es el técnico ideal para la Sele.

El técnico costarricense, de origen brasileño, ha sido puesto en la vitrina por un sector de la prensa y aficionados, pero no parece que tenga ambiente en el seno del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol.

🔥 "El único entrenador de perfil para la selección se llama Alexandre Guimaraes y al que le duela sorry. O vayan y saquen al 'Machillo' a Hojancha", Paté Centeno pic.twitter.com/aNwKD4lqyd — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 9, 2023

“El único entrenador con perfil para la Selección se llama Alexandre Borges Guimaraes, no lo digo porque me debutó a mí, sino porque tiene un bagaje que ningún otro entrenador a nivel nacional tenga” expresó Paté.

LEA MÁS: La propuesta de Alexandre Guimaraes para la Fedefútbol

“Tiene dos mundiales, experiencia internacional, es respetado, no sé cuáles son los problemas que han tenido con Guima, pero los números lo avalan. No hay otro entrenador que tenga las cosas ganadas por él, al que le duela... sorry, es de la casa, conoce al medio, a los jugadores, hay que dejar de lado las cosas de resentimiento. O vayan y saquen al Machillo (Óscar Ramírez), de allá, de Hojancha”, disparó Paté.