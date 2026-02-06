Wálter Centeno regresa a Tibás y habló del duelo que tendrá con Hernán Medford

Wálter Centeno y San Carlos llegan con confianza al duelo ante el Deportivo Saprissa, con la convicción de que el equipo está preparado para enfrentar uno de los partidos más exigentes del campeonato.

El técnico norteño explicó que los días de preparación fueron bien aprovechados, combinando descanso y entrenamientos enfocados en corregir aspectos puntuales del funcionamiento del equipo.

Los Toros llegan al Ricardo Saprissa en un buen momento a nivel deportivo, pues están en el tercer lugar, mientras que los morados luchan por meterse en zona de clasificación, ya que son sextos. El juego será a las 3 p.m.

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, regresa al estadio Saprissa para enfrentar al equipo de Hernán Medford. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

- ¿Cómo prepararon el juego ante Saprissa?

Tuvimos 10 días para prepararnos, creo que nos cayeron bien. Descansamos un poco algunos días y posteriormente retomamos los entrenamientos. Creo que lo han hecho bien los muchachos, le dimos una continuidad y una secuencia de entrenamiento muy pensada en las mejorías y hay confianza en lo que hacemos, pero también el rival juega. Sabemos que ahí es muy fuerte, tiene muchas cosas.

- Este juego estará marcado por el regreso de Hernán Medford

En el caso de Hernán y mío, dirigimos a los equipos independientemente de si hay algo, en lo personal. Me enfoco en lo que va a hacer mi equipo y, a partir de ahí, que el show siga. El fútbol es un show, es un espectáculo, y la gente que guste de hacer todas las cosas que generalmente se dicen, que lo haga.

El juego entre Saprissa y San Carlos será el domingo, a las 3 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Para nadie es un secreto que yo tengo un pasado ahí y es pasado. Ahora vamos a ver qué pasa.

- ¿Cómo trabaja al jugador en la parte emocional?

Yo creo que lo más importante es que ellos tengan credibilidad en el trabajo de uno. Después uno da charlas privadas o grupales, por lo general lo hago grupal, porque defendemos y atacamos todos juntos.

De ahí nace el convencimiento y la credibilidad. No es con chineos ni con látigos, el fútbol ha evolucionado y uno debe comportarse como profesional.