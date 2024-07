Wálter Centeno responde a Robert Garbanzo, quien le tiró por su forma de juego

Wálter Centeno se refirió este lunes a las palabras de Robert Garbanzo, quien antes de renunciar como gerente deportivo de Herediano, dijo que no le gusta el estilo de juego del técnico y que probablemente no sea funcional en el fútbol internacional.

Paté y su Team enfrentarán este martes, a las 8 de la noche, al Tauro FC de Panamá, en el estadio Nacional, en el inicio de la Copa Centroamericana.

Wálter Centeno dice que seguirá trabajando siguiendo su estilo de juego. (Prensa Herediano)

Luego de esas declaraciones, se dio a conocer, de forma sorpresiva, la renuncia de Garbanzo como gerente deportivo del equipo.

LEA MÁS: Brisa Hennessy: Ojo lo que informó la organización de los Juegos Olímpicos sobre la prueba de la tica

“Le soy sincero, estoy muy seguro, tranquilo de lo que hago, me considero un profesional, si me contrataron es porque creen en mí y voy a seguir haciendo lo que hago. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, todo el mundo ve el fútbol diferente, así que no tengo problema con eso”, manifestó el entrenador florense.

Centeno agregó que solo le queda seguir trabajando, sin renunciar a su estilo.

“Debo hacer lo que me compete, entrenar a mis jugadores, dirigirlos, tratar de convencerlos, seguir haciendo lo que me ha dado frutos como entrenador, con este sistema he ganado en otros lugares, estoy contento, confiado en lo que hago porque no le hago daño a nadie”, añadió el estratega rojiamarillo.

Centeno dijo que no cambiará su estilo, que seguirá con la esencia que siempre imprime a sus equipos, que es la de atacar, la de buscar el arco contrario sin descuidar la defensa.