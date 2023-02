Wálter Centeno se puso el traje de jugador y dijo por qué no pudo derrotar al Puntarenas

El técnico Wálter Centeno lamentó el resultado del juego contra Puntarenas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico de Guadalupe, Wálter Centeno, lamentó la poca capacidad de algunos equipos de mantener la constancia, luego de obtener un buen resultado.

Guada cayó 0-1 ante Puntarenas y Paté se puso en la piel de los jugadores para decir, por qué luego de golear a Cartaginés 5-1, la semana pasada, no pudo contra los naranjas este domingo.

“Cuando tenemos un resultado muy bueno, no tenemos la capacidad de seguir manteniendo eso, hay que motivar al equipo para que se mantenga esa línea. Hoy me pasa a mí, pero no es la primera vez que me pasa.

“Me parece que uno como jugador, una de las cosas que más cuesta es ser más fuerte mentalmente, cuando estás en lo más alto y cuando estás en la adversidad, pensando como jugador, no maduran esas emociones, no saben controlar su forma de jugar, siempre pasa eso. Es cultural, no es excusa y tenemos que erradicar esas cosas, saber que cuando ganas es cuando más cuidado debes tener”, comentó.

Sobre el juego contra los naranjas, Paté reconoció que los visitantes hicieron un buen planteamiento.

“Puntarenas hizo el juego que planearon fueron más intensos que nosotros, hicieron mejores cosas”; agregó.